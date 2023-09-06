Aydın'da 107 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri hakkında 107 yıl hapis cezası bulunan hırsızı yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve toplamda 107 Yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. isimli şahıs Türkmen Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN