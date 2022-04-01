Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı - Haberler

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Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mumcular mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çam ve zeytinlik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Karpuzlu, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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