Aydın'da 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Efeler ilçesi kara yolları eski gişelerinde durdurulan bir otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi kara yolları eski gişelerinde, A.A. ve O.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.