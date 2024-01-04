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Aydın'da 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Efeler ilçesi kara yolları eski gişelerinde durdurulan bir otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi kara yolları eski gişelerinde, A.A. ve O.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Efeler Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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