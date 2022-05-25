Aydın'da 1 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Aydın'da 1 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
Aydın'da 1 kilogram esrar ele geçirildi

Aydın'da bir evde yapılan aramada 1 kilogram esrar bulundu.

Aydın'da bir evde yapılan aramada 1 kilogram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak ilçesindeki M.Ü'ye ait bir evde esrar yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda evde arama yapıldı.

Aramada 1 kilogram esrar, 2 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılacağı değerlendirilen 168 poşet ele geçirildi.

M.Ü, gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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