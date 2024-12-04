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Aydın'da 1,6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Aydın'da 1,6 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Aydın'da jandarma ekipleri, bir panelvan araçta yapılan aramada 1,6 ton etil alkol buldu. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'da 1,6 ton etil alkol geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, İzmir'den getirildiği belirlenen 1,6 ton etil alkol bulundu.

Ekipler araçtaki R.A. ve G.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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