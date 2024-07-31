Aydın Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangına karadan 25 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 189 personel, havadan ise 7 helikopter ve 6 uçak ile müdahale edildi. Yangında 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN /AYDIN,