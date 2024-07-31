Üye Girişi
Haberler

Aydın Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında 35 dekar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangına karadan 25 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 189 personel, havadan ise 7 helikopter ve 6 uçak ile müdahale edildi. Yangında 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Burhan CEYHAN /AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Aydın Çine Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

 Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title