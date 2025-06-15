Aydın Çine'de Zeytin Ağaçlarında Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 3 helikopterle müdahale etti.
Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Böcek Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.