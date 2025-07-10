Aydın Çine'de Orman Yangını

Aydın Çine'de Orman Yangını
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Çine ilçesinde Madran Dağı'ndaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor.

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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