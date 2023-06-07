Aydın Çine'de bağ evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aydın Çine ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüphelilerden biri tutuklandı.