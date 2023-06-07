Aydın Çine'de Bağ Evinde Hırsızlık Olayı

Çine ilçesinde bir bağ evinden kamera kayıt cihazı ve motosiklet çalındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi tespit etti. Bir şüpheli tutuklanırken, diğerinin yakalanma işlemleri devam ediyor. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı.

Olay, Kabataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait bağ evinden, kamera kayıt cihazı ve motosiklet kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs tespit edildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan D.K. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli şahsı yakalama işlemleri devam ederken, çalınan 20 litre mazot, matkap, ot biçme makinası bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN