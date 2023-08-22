Aydın Çıldır Havalimanı'nda Uçak Kazası: İki Kişi Yaralandı

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak kalkışın hemen ardından Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçağın düşmesinin hemen ardından kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Uçuş eğitmeni ve öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Bölgeden gelen bilgilere göre uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış durumda. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu belirtiliyor. Yetkililer olay yerindeki çalışmaları sürdürürken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan uçak kazasının ardından bölgeye çok sayda ekip yönlendirildiği ifade ediliyor. Kaza yapan uçağın markası, modeli ve kaza nedeni ise bölgede yapılan araştırmaların ardından belli olacak. Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kaza ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir.' Meydana elen uçak kazası yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor. Bölgede yapılan çalışmalar ile birlikte eğitmen ve öğrencisinin verecekleri ifadelerin ardından olayın açıklığa kavuşması bekleniyor. Bu olayda herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma olmaması ise tek olumlu nokta. Peki siz Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen uçak kazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak kalkışın hemen ardından Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçağın düşmesinin hemen ardından kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, iki kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Uçuş eğitmeni ve öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Bölgeden gelen bilgilere göre uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış durumda. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu belirtiliyor. Yetkililer olay yerindeki çalışmaları sürdürürken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan uçak kazasının ardından bölgeye çok sayda ekip yönlendirildiği ifade ediliyor. Kaza yapan uçağın markası, modeli ve kaza nedeni ise bölgede yapılan araştırmaların ardından belli olacak.

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Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kaza ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir."

Meydana elen uçak kazası yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor. Bölgede yapılan çalışmalar ile birlikte eğitmen ve öğrencisinin verecekleri ifadelerin ardından olayın açıklığa kavuşması bekleniyor. Bu olayda herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma olmaması ise tek olumlu nokta.

Peki siz Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen uçak kazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.