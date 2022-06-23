Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı yeni hizmet kompleksi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 26 milyon TL'ye kamulaştırdıkları alanın beton yığını olmasına izin vermediklerini belirterek, "Sizin isteğinizle alanın altına otopark yaptık. Bir zümrenin değil sizin olsun istedik" dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Mahalle mahalle Kuşadası'nı yeniden inşa ediyoruz" diye konuştu.

Kuşadası'nda 6 dönümlük eski TARİŞ arazisine inşa edilen yeni hizmet kompleksinde yapılan toplu açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce yurttaş katıldı.

BAŞKAN GÜNEL PROJELERİ ANLATTI

Yürüttükleri projeleri anlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şunları söyledi:

"Sayın Genel başkanım sizi bir kez daha dünyanın en büyük liman kenti, turizmin gözbebeği Kuşadası'nda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bize bu onuru yaşattığınız için kentim adına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı Kuşadası'nın dünyaya açılan bir turizm kenti olduğu gerçeğini bilerek yapıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütürken, diğer yandan turizm projelerini de hayata geçiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sadece 3 yılda yaklaşık 2 milyon metrekare altyapı ve üstyapı imalatı gerçekleştirdik. Mahalle mahalle Kuşadası'nı yeniden inşa ediyoruz. Lokal değil, bölgesel çözümlerle kentimizin geleceğini yeniden planlıyoruz. Yerli halkımızın günlük ihtiyaçları olan sosyal donatı alanları, taziye evi, yeşil alanlar, ibadethaneler, kreşler, engelsiz yaşam alanları yaparken diğer taraftan Z kuşağının beklentilerinden yola çıkarak yeni dünyanın yeni oluşan kuşağı dijital göçebelere ulaşıyoruz. Facebook ve Google'ın desteklediği yapay zeka laboratuvarlarını da içeren İstasyon Kuşadası'nı hayata geçirdik. Yüzlerce gencimize dijital dünyanın yeni mesleklerinin eğitimlerini veriyoruz.

"KUŞADASI'NA YENİ KENT MEYDANI"

Kalitesiyle Türkiye'nin birinci sırasına oturan Ada Camping'i ile sadece yeni turizm beklentilerini karşılamakla kalmıyoruz, elde ettiğimiz gelirin tamamıyla Türkiye'nin dört bir yanından dezavantajlı yüzlerce gençlerimize eğitim, tatil ve yeni fırsatlar sunuyoruz. Yeni tesis ve alanlarla aynı irade ile hizmet etmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz Tariş Alanı'na Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hizmet binası, otopark, kafe, restoran binaları sayın Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası halkına muazzam bir hediyesidir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca iki spor parkı, iki de yaşam parkı açılışı yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Türkiye'nin ilk dijital çocuk kütüphanesini siz açmıştınız. Bugün bir kütüphane ve etüt merkezi daha açıyoruz. Anne ve bebek merkezimizi açıyoruz. Yine taziye evimizi açarak hemşehrilerimizin bir beklentisini daha hayata geçiriyoruz. Üç ayrı tesisin de temelini atıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizin inşa edeceği Kuşadası Otizm Destek ve Çocuk Gelişim Merkezi ile Kuşadası Otizm Merkezi Yaşam Spor Kompleksi ve ulusal tenis turnuvalarının yapılacağı Kuşadası Tenis Spor Parkı'nı açacağız. Kuşadası Belediyesi'ni buraya Temmuz ayında taşıyoruz. Mevcut belediye binasının bulunduğu 20 bin metrekarelik alanda da Kuşadası Kent Meydanı'nı inşa edeceğiz. Temmuz ayı sonunda da yıkım çalışmalarını başlatacağız."

26 MİLYON TL'YE KAMULAŞTIRILDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise şunları kaydetti:

"Çağdaş, demokratik, Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil eden Kuşadalılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. BU içinde bulunduğumuz alan 11 bin metrekare. Sahilde boş olarak kalan son arazilerden biriydi. Gönlüm, vicdanım buranın bir beton yığını olmasına el vermedi. Buradan yola çıkarak kamulaştırma kararı aldık. Sizin paranızla, sizin vergilerinizle 26 milyona kamulaştırdık. Bir zümrenin değil Kuşadası halkının olmasını istedik. ve ne yapılacağını size sorduk. Oylamanın sonunda merkezin en büyük sorunu olan otoparkı dile getirdiniz. Bu alanın altına otopark yapıldı. Alanın yaklaşık 8-9 dönümü yeşil alan. Önde iki tane bina zaten tescilliydi. Yıkmamız mümkün değildi, restorasyonlarını yaptık. Kuşadası halkına daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet binasını yaptık. Bir vatandaşımız hizmet binasına geldiğinde hem Büyükşehir'in hem de Kuşadası'nın personeli tek çatı altında işlemlerini yapacak. Daha kaliteli hizmet vermek için bunu yaptık. Bugün Kuşadası Belediye Başkanımızın Büyükşehir'e tahsis ettiği arazi üzerinde otizm merkezi, kreş açılışını gerçekleştireceğiz. Daha çok açılış yapacağız. Sayın genel başkanım önümüzdeki dönemde sizin himayenizde daha çok proje üreteceğiz."

HANGİ PROJELER HİZMETE GİRDİ?

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi'nin yanı sıra Kuşadası Otizm Merkezi Yaşam ve Spor Alanı, Kuşadası Belediyesi Tenis Parkı, Doğa Tokuçoğlu Parkı, Cafer Kotan Yaşam Parkı, Güler-Aydın Süzgeç Taziye Evi, Anne ve Bebek Bakım Merkezi, Kuşadası Belediye Kütüphanesi, Zehra Kosova Parkı ve Kuşadası Gençlik Spor Parkı'nın da açılışı yapıldı.

ANKA / Güncel