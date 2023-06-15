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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kattı. Bu kapsamda Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi ile Armutlu Mahallesi bağlantı yolunda kazı çalışmalarına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kattı. Bu kapsamda Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi ile Armutlu Mahallesi bağlantı yolunda kazı çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi ile Armutlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda sürdürdükleri kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Armutlu Efeler Umurlu Güncel Haberler

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