Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Mevsimi Öncesi Yeni Sondaj Aracını Filosuna Ekledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesi filosuna kattığı yeni sondaj aracıyla 4 farklı noktada çalışma yapıyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, çamur ve hava sirkülasyonlu sondaj makinesiyle vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesi filosuna kattığı yeni sondaj aracıyla 4 farklı noktada çalışma yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Çine'de Dutluoluk, Kadılar, Bucak ve Dereli mahalleleri olmak üzere 4 farklı noktada sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir, her türlü toprak yapısında çalışma yapabilen, çamur ve hava sirkülasyonlu sondaj makinesiyle vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "YENİ NESİL ARAÇLARIMIZ HİZMET NOKTASINDA KOLAYLIK SAĞLIYOR"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimize yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeni nesil araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Aydın gibi arazi yapısı geniş olan bir bölgede Aydınlılara güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.