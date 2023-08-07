Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke Yeraltı Otoparkı Projesi'nde Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de 4 bin 750 metrekarelik inşaat alanına sahip Söke Yeraltı Otoparkı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de 4 bin 750 metrekarelik inşaat alanına sahip Söke Yeraltı Otoparkı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Birçok yatırımı bir arada yürüttüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyor, söz veriyoruz, yapıyoruz" dedi.

2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ve şimdiye dek yüzde 65'i biten Söke Yeraltı Otoparkı projesinde; yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak. Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyor, söz veriyoruz, yapıyoruz. Bir projemizi daha gerçekleştiriyor olmanın, Söke halkına vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.