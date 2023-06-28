Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehrin 17 ilçesindeki camilerde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma geleneğini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda şehin 17 ilçesindeki camilerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Özlem Çerçioğlu, bayramın huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi. Çerçioğlu, bayram tatilini Aydın'da geçiren vatandaşları da misafir etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.