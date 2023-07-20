Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi. Vatandaşlar bu etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, hayrın amacının Kıbrıs mücahitlerini ve şehit Mehmetçiklerimizi anmak olduğunu belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı. Vatandaşlar yapılan hayra ilgi gösterirken duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Lokma hayrını, canını 'Yavru Vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hiçe sayıp kanlarını döken şehitlerimiz için gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, "Şehit Mehmetçiklerimizi ve Kıbrıs mücahitlerimizi saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Harekatı, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in emriyle 20 Temmuz 1974'te başlatılmıştı. - AYDIN