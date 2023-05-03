Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü kahramanlık örneği gösterdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı fark edince otobüsü durdurup indi ve koşarak yetiştiği bu aracın el frenini çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu görüntüleri, 'Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum' notuyla paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı fark edince otobüsü durdurup indi ve koşarak yetiştiği bu aracın el frenini çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu görüntüleri, "Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum" notuyla paylaştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, bugün Twitter hesabı üzerinden seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın kontrolden çıktığını fark ederek araca müdahale eden şoför Cüneyt Kibar'ı kutladı. Başkan Çerçioğlu, olayın görüntüleri eşliğinde "Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum" paylaşımını yaptı.