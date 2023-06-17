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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Uğur Mumcu Parkı'nda Park Kafe açıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Uğur Mumcu Parkı'nda Park Kafe açıyor

Güncel Haberler

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle de adından söz ettirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi; Nazilli Uğur Mumcu Parkı'nda hizmet verecek olan Park Kafe'yi 19 Haziran Pazartesi açıyor. Vatandaşlar, böyle bir hizmet verileceği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Haftanın her günü hizmet verecek olan Park Kafe'nin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenirken sosyal tesis sayısını artırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de açacağı yeni tesis ile her yaş grubundan Nazillili vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. - AYDIN

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle de adından söz ettirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi; Nazilli Uğur Mumcu Parkı'nda hizmet verecek olan Park Kafe'yi 19 Haziran Pazartesi açıyor.

Vatandaşlar, böyle bir hizmet verileceği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Haftanın her günü hizmet verecek olan Park Kafe'nin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenirken sosyal tesis sayısını artırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de açacağı yeni tesis ile her yaş grubundan Nazillili vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Güncel Haberler

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