Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de Yol Çalışmalarına Başladı

Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda kazı çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Nazilli 75. Yıl Bulvarı'nda da kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. İşlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılarak yolun çehresi baştan aşağı değiştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.