Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Aşure İkramlarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da kentin tüm ilçelerinde sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bereket getirmesini dileyerek; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da kentin tüm ilçelerinde sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramının ilki Koçarlı, Atça ve Karacasu ilçelerinde yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bereket getirmesini dileyerek; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Aşure ikramları sırasıyla; 1 Ağustos Salı günü (yarın) Efeler Bey Cami önü ve Yağcılar içi girişinde, 2 Ağustos Çarşamba günü Söke ve Yenipazar'da, 3 Ağustos Perşembe günü Nazilli, Germencik ve Çine'de; 4 Ağustos Cuma günü Buharkent, İncirliova, Sultanhisar ve Kuşadası'nda, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Didim, Karpuzlu, Köşk ve Kuyucak'ta devam edecek.