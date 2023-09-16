Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Let's Do It' etkinliğine destek verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinliği olan 'Let's Do It'e (Haydi Yapalım) destek vererek çevre temizliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için destek verdiklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinliği olan "Let's Do It"e (Haydi Yapalım) destek vererek çevre temizliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için destek verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevre farkındalığı yaratmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. 2008 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Estonya'da başlayan ve küresel bir hareket haline gelen Dünya Temizlik Günü etkinliği olan "Let's Do It"e (Haydi Yapalım) destek vererek, çevre temizliği yaptı.