Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Zeytinlik Yangınını Kontrol Altına Aldı
Güncel Haberler
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İncirliova'nın Karabağ mevkisindeki zeytinlik alanda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İncirliova'nın Karabağ mevkisindeki zeytinlik alanda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Bugün öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, hızla bölgeye intikal etti. Yangını ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Son günlerde çıkan arazi yangını sayısında belirgin bir yükseliş olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.