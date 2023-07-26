Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Söke'deki Orman Yangınına Müdahale Etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına hızlıca müdahale ederek bir facianın önüne daha geçti. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler hızlı bir şekilde ormanlık alana intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı ve yangını kontrol altına aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı ve tedbirli olmaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarının çok yüksek seyretmesiyle birlikte ormanlık alanlarda yangın çıkma ihtimali artarken, bugün ilk orman yangını ihbarı Söke'den geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sazlı Mahallesi'nde çıkış nedeni araştırılan yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Sarp bir bölgede çıkan yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

Çerçioğlu ise yanan her ağacı yerine koymanın yıllar aldığını hatırlatarak, "Yangın ihtimalinin arttığı bugünlerde yangınlara karşı daha tedbirli ve duyarlı olmalıyız. Ormanlık alanlardaki birçok yangın insan kaynaklı meydana gelmektedir. Ormanlarımızı yok olmaktan korumamızın yolu daha duyarlı ve tedbirli olmamızdan geçiyor. Vatandaşlarımızdan bunu özellikle istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN