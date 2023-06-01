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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin Yollarını Yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'nin Yollarını Yeniliyor

Güncel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerinin yollarını yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Çine ilçesi 296. Sokak’ta kazı çalışmalarına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerinin yollarını yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Çine ilçesi 296. Sokak'ta kazı çalışmalarına başlandı.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Çine ilçesi 296. Sokak'ta da kazı çalışmalarına başladı. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda önce altyapı daha sonra üstyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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