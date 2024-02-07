Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Pazar Yerinde Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı da olan Çerçioğlu, Efeler ilçesindeki pazar yeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var." ifadelerini kullandı.