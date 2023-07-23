Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında basının önemini vurgulayarak, basının demokrasinin devamlılığı için önemli bir mekanizma olduğunu belirtti. Ayrıca, yerel basının zor bir süreçten geçtiğini ve basın emekçilerinin işlerini yapmalarına engel olan ekonomik zorluklara dikkat çekti. Çerçioğlu, tüm gazetecilerin ve basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını içtenlikle kutladığını ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesiyle basının önemini en güzel şekilde açıklamıştır. Basın, bu müşterek sesin gereğini de yerine getirerek, demokrasilerde dördüncü güç olmanın verdiği güçle kamuoyu adına denetim yapan önemli bir mekanizmadır. Basının bu gücüyle demokrasinin devamlılığı teminat altına alınmıştır. Sansürün suç olarak kabul edildiği 24 Temmuz tarihi de, bu nedenlerle 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Burada gazetecilere de büyük görevler düşmektedir. Milletin sesi olması gereken basın, gerçek haberin peşinde koşmalı, itibar suikastından uzak durmalı ve demokrasinin ilerlemesinde görevini yerine getirmelidir. Burada basın mensuplarının en büyük yol göstericisi ise 'Basın Meslek İlkeleri'dir. Bugün gelinen noktada, özellikle yerel basın zor bir süreç geçirmektedir. Ekonomik zorluklar basınımızın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durmakta, basın emekçilerinin işlerini yapmalarına engel olmaktadır. Oysa ki, az önce de ifade ettiğim gibi, basınımız demokrasimiz için vazgeçilmezdir. Basınımızın üzerindeki tüm baskıların kalkacağı günlerin temennisiyle, tüm gazetecilerimizin ve basın camiamızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. - AYDIN