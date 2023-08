Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na İtfaiye Ekibinden Doğum Günü Sürprizi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, son günlerde birçok orman yangınına hızla müdahalede bulunarak büyümeden söndüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette itfaiye ekibi Çerçioğlu'na doğum günü sürprizi yaptı.

Aydın İtfaiyesi personeli kendilerini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. Çerçioğlu'nun doğum gününü kutlayan ekip, her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sürpriz için itfaiye ekibine teşekkür eden Çerçioğlu, "Disiplinli çalışmalarından, hızlı müdahalelerinden ve her an göreve hazır olmalarından dolayı itfaiyemizle gurur duyuyoruz" dedi. Çerçioğlu, göreve başlayan kadın itfaiyecileri de şu sözlerle tebrik etti:

"Kadınlarımızın hayatın her alanda görev almasını önemsiyoruz. Aramıza katılan kadın itfaiyecilerimizin bu görevi de başarıyla yerine getireceklerine eminiz."

İtfaiye personelini başarılı müdahaleleri dolayısıyla kutlayan Çerçioğlu, itfaiyecilerin yaptıkları işin çok kıymetli ve değerli olduğunu belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin vatandaşların can sağlığını ve mal güvenliğini korumak için her zaman görev başında olduğunun altını çizen Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman olmasını dilemediğimiz olumsuz her duruma karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her zaman göreve hazırdır. Hiçbir zaman istemeyiz, fakat ekibimiz aldığı maaşı eleştirenlerin de bir gün ihtiyaç duyabileceği önemli bir görevi üstleniyor. Biz her zaman ekibimizin yanındayız ve tüm ihtiyaçlarını anında gideriyoruz. Ateş savaşçılarımızla gurur duyuyoruz."