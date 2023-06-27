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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Güncel Haberler

Başkan Çerçioğlu, bugün yayımladığı bir mesajla vatandaşların bayramını kutladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle: Halkımızı birbirine yakınlaştıran; dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını hissettiğimiz bir bayramı daha yaşamanın sevinci içindeyiz. Kurban Bayramı'mızı en içten duygularımla kutlar; sağlık, mutluluklar dilerim.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Kurban Bayramı'mızı en içten duygularımla kutlar; sağlık, mutluluklar dilerim" dedi.

Başkan Çerçioğlu, bugün yayımladığı bir mesajla vatandaşların bayramını kutladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Halkımızı birbirine yakınlaştıran; dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını hissettiğimiz bir bayramı daha yaşamanın sevinci içindeyiz. Kurban Bayramı'mızı en içten duygularımla kutlar; sağlık, mutluluklar dilerim."

Kaynak: ANKA / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı Güncel Haberler

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