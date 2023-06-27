Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Başkan Çerçioğlu, bugün yayımladığı bir mesajla vatandaşların bayramını kutladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle: Halkımızı birbirine yakınlaştıran; dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını hissettiğimiz bir bayramı daha yaşamanın sevinci içindeyiz. Kurban Bayramı'mızı en içten duygularımla kutlar; sağlık, mutluluklar dilerim.