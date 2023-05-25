Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Germencik Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın genelindeki pazar ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluşan ve pazarcı esnafına da destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, son olarak Germencik Pazarı'nı ziyaret etti. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, sebze meyvede hasat mevsiminin gelmiş olmasına rağmen fiyatların çok yüksek olmasından şikayet ederken, pazarcı esnafı da girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu ile görüşen pazarcı esnafı "Bizler üretim yapmayı çok seviyoruz. Fakat mazot, gübre gibi girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının ve düşmemesinin sebebi girdi maliyetlerinin çok yüksek olması" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçioğlu ise girdi maliyetlerini düşürmek adına üreticiye destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan da eşlik etti. - AYDIN