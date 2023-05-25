Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Germencik Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu, esnafın sorunlarını da dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu, esnafın sorunlarını da dinledi.

Pazar ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan da eşlik etti.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, sebze-meyvede hasat mevsiminin gelmiş olmasına rağmen fiyatların çok yüksek olmasından şikayet etti. Pazarcı esnafı ise girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtip, "Bizler üretim yapmayı çok seviyoruz. Fakat mazot, gübre gibi girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının ve düşmemesinin sebebi girdi maliyetlerinin çok yüksek olması" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu ise girdi maliyetlerini düşürmek adına üreticiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.