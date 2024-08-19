Aydın Bozdoğan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. İzmir Menderes'teki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor" dedi.