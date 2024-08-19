Aydın Bozdoğan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri sürüyor.
(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda, "İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor" ifadelerine de yer verdi.