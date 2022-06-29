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Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına tilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına tilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Yunanistan Kuşadası Göçmen Aydın Güncel Haberler

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