Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta ilçe açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Göçmenler karaya çıkarıldı.

3 Mayıs'ta da aynı bölgede lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekiplerce kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 61 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Yunanistan, Göçmen, Aydın, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title