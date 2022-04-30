Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Halil Şahin - Güncel
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Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu, lastik botu durdurarak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

AA / Halil Şahin - Güncel

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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