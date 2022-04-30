Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Halil Şahin - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu, lastik botu durdurarak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
AA / Halil Şahin - Güncel