Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu, lastik botu durdurarak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.