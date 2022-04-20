Aydın açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Aydın açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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