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Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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