Aydın açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Aydın açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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Aydın açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları hareketli lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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