Aydın açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 göçmen yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Kurtarılan ve yakalanan toplam 52 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. AA / Zeynep Çelikkol - Güncel Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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