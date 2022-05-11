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Aydın açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 15 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Yunanistan, Didim, Aydın, Türk, Güncel, Haberler

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