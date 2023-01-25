Aydın açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye korvet yönlendirildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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