Aydın'a yılın ilk karı düştü Paşayaylası beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler oluştu Aydın'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı.

Aydın'a yılın ilk karı düştü

Paşayaylası beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler oluştu

AYDIN - Aydın'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Paşayaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Aydın'da il genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar bugün öğleden sonra havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aydın'ın 1200 rakımlı Paşayaylası'da yılın ilk karından nasibini aldı. Havanın soğuması ile birlikte Paşayaylası'na arkadaşları ile giden öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül, yılın ilk kar yağışı sonrası oluşan manzaranın keyfini yaşadı. Kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giyerken, oluşan kartpostallık manzara seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu. Bu yıl gecikmeli olarak beyaz geliniliğini giyen Paşayaylası'nın havadan çekilen görüntüleri kış mevsiminin eşsiz güzelliğini ortaya koydu.

Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı Yücel Sevingül, "Yılın ilk karı Paşayaylası'na düştü. Aydın Paşayaylası beyaz gelinliğini giydi. Gördüğünüz gibi manzara muhteşem" diyerek geç de olsa kış manzarasını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.