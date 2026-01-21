Haberler

Aydın'a yeni hükümet konağı yapılacak

Güncelleme:
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yapılacak hükümet konağının Cumhurbaşkanlığı 2026 Yatırım Programı'nda yer aldığını bildirdi.

Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı 2026 Yatırım Programında Aydın Hükümet Konağı da yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Aydınlı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Canbolat, binanın Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
