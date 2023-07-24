Aydın'a 2022'de 6 bin 987 kişi göç etti

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan Aydın'a 2022 yılında 4 bin 873'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 bin 987 kişi göç etti. Aydın'ın göç istatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'a 2022 yılı verilerine göre 4 bin 873'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 bin 987 kişi göç etti.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede Aydın'ın göç istatistikleri belli olurken, 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın nüfusunun 1 milyon 132 bin 709'u Türk vatandaşı, 15 bin 532'si ise yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşuyor.

"Gelen göç arttı"

Yurt dışından Aydın'a göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarken, 2021 yılında 5 bin 770 olan gelen göç sayısı 2022 yılında 6 bin 987 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 50,43'ünü erkekler, yüzde 49,56'sını ise kadınlar oluşturdu. Aydın'a gelen nüfusun 2 bin 114'ünü Türk vatandaşları, 4 bin 873'ünü ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. Aydın'a gelen 6 bin 987'lik göç sayısının ise 3 bin 524'ünü erkekler, 3 bin 463'ünü ise kadınlar oluşturdu.

"Giden göç yüzde 16 arttı"

Aydın'dan göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarken, 2021 yılında 2 bin 513 olan giden göç sayısı 2022 yılında 2 bin 921 kişi oldu. Aydın'dan göç eden nüfusun yüzde 51,93'ünü erkekler, yüzde 48,06'sını ise kadınlar oluşturdu. Giden nüfusun bin 546'sını Türk vatandaşları, bin 375'ini ise yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. Aydın'dan giden 2 bin 921'lik giden göç sayısının ise bin 517'sini erkekler, bin 404'ünü ise kadınlar oluşturdu. - AYDIN