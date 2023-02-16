Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayder Yaylası'ndaki çığ kamerada

Güncel Haberler

Ayder Yaylası'ndaki çığ kamerada

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası düşen çığ, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası düşen çığ, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü. Dağdan dere yatağına doğru çığ düşme anı çevrede gezinti yapan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı yer alırken, yaylada bulunanlar ise çığ düşme anını endişeyle izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayder Yaylası Çamlıhemşin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title