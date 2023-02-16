Ayder Yaylası'ndaki çığ kamerada
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası düşen çığ, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrası düşen çığ, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü. Dağdan dere yatağına doğru çığ düşme anı çevrede gezinti yapan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı yer alırken, yaylada bulunanlar ise çığ düşme anını endişeyle izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel