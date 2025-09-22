Ayder Yaylası'nda Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerle 115 vatandaşın Ayder Yaylası'ndan tahliye edildiğini duyurdu.

Afad'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rize'de yoğun yağışlar nedeniye ulaşıma kapanan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Afad'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ayder Yaylası'nda bulunan vatandaşlarımızın hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmaları da hızla sürdürülüyor. AFAD koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi.

Bölgeye hava yoluyla; 385 ekmek, 200 kg un, 450 adet çocuk bezi, 20 lt jeneratör için yakıt, 40 koli su ve 5 kg yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve işbirliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya; afetin yaralarını sarmaya devam ediyor. Birlikte güçlüyüz!"