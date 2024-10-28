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Ayder Yaylası'na Bakanlık koruması

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Ayder Yaylası'na Bakanlık koruması "Bakan Kurum: Ayder'in güzelliğine güzellik kattık" Salıncaklar kaldırıldı, 'Hassas Alanlar' kurtarıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırlanan 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'ni tamamladı.

Ayder Yaylası'na Bakanlık koruması

"Bakan Kurum: Ayder'in güzelliğine güzellik kattık"

Salıncaklar kaldırıldı, 'Hassas Alanlar' kurtarıldı

RİZE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası için hazırlanan 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'ni tamamladı. Doğal güzellikleri ortaya çıkarılan, 'kesin korunacak hassas alanları' kaçak salıncaklardan arındırılan yaylaya, yöresel mimariye uygun yapılar, doğa dostu otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Bakan Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın yeni görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılındaki talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Ayder Yenileme ve Koruma Projesi' için harekete geçti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve İller Bankası AŞ (İLBANK), Ayder Yaylası'nın doğal güzellikleriyle korunup halkın hizmetine sunulması için imkanlarını seferber etti. Öncelikle 5 otelin bulunduğu bölgeler kamulaştırılıp yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Bu bölgelerdeki oteller yıkıldı. TOKİ tarafından yöresel mimariyle doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi. Yıkılan otellerin hak sahiplerine bu projeden yeni apartlar verildi.

Bin 650 araçlık otopark

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak salıncakların kurulduğu bölgeler, TVK Genel Müdürlüğü tarafından 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Salıncaklar söküldü. Yayladaki trafik sorununun çözümü için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, atık su tesisi için ise İLBANK devreye girdi. Ayder'e bin 650 araçlık otopark ve atık su arıtma tesisi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın görüntülerini, "Son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık" notuyla paylaştı.

"Ayder'in atık suları artık arıtılıyor"

Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Ayder'in silüetini bozan kaçak yapılaşmaya son veren, doğal dokuyu ortaya çıkaran bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Savaş şunları söyledi: Vizyonumuz, sularının atık su arıtmayla temizlendiği, Fırtına Vadisi'nin temiz aktığı, yollarının trafikten arındırıldığı, egzoz dumanının az olduğu ve insanların doğanın nefesini alarak yürüyebildikleri bir Ayder oluşturmaktı. Ayder'in atık suları artık arıtılıyor. Yine doğa dostu ve mühendislik harikası diyebileceğimiz bin 650 araçlık otoparkımız bu yıl içerisinde yapıldı. Ayder'in içerisindeki trafik azaltılmaya başlandı ve böylelikle vatandaşlarımız kaldırımda rahatça yürümeye başladı. Eskiyen termal otelimiz yenilendi. Yine, yöresel mimariye uygun toplam 52 odalı apartlar yapıldı. Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla Ayder'in silüetini bozan, yeşil alan yapılabilecek otellerle trampa edildi ve bu otellerin yeri yıkılıp, yeşil kalmak suretiyle bu otellerimize teslim edildi. Bu sene de bu otellerimiz faaliyete geçti.

"Burada içimiz açıldı"

Ayder'e gelen ziyaretçiler de yaylanın yenilenmiş halinden övgüyle bahsetti. Nazan Sümer, "Otoparkı gelirken gördük. Hiçbir şekilde görüntüyü bozmadan yere doğru inen otoparklar yapılmış. Bence bu çok güzel olmuş" dedi. Otellerin ahşap malzemeye ağırlık vererek yapıldığını kaydeden Sümer, "Bence otantik olmuş. Betonlaşma yerine taş ve odun olması güzel" diye konuştu. Ayder'in yeni halini çok beğendiğini ifade eden Derin Ekşi ise, "Fazla kalmayız demiştik ama aşağı yukarı 3 saattir burada dolaşıyoruz. Öyle güzel ki, çok beğendik. İçimiz açıldı, tavsiye ederiz. Küçük bir vlog da çektik bu arada. Gayet iyi çalışılmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ayder Yaylası'na Bakanlık koruması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - Güncel

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