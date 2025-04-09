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Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Kar Yağışı Turizmcileri Sevindirdi

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Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Nisan ayında yağan karla beyaza büründü. 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve etkili soğuk hava, bölgedeki turizmcileri mutlu etti.

Ayder Yaylası beyaza büründü

RİZE - Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası Nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'de kar yağışı yüksek rakımlarda etkisini gösterdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 9 Nisan itibariyle kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava da etkili oldu. Kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, yetkililer aşırı soğuk ve dona karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMİL KUS - Güncel
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