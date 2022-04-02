AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA - Haberler

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AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı. Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi. (DHA)

AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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